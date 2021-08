Milan, un obiettivo per la trequarti s’infortuna: definitivo stop alla trattativa

Milan, un obiettivo del Real Madrid per la trequarti subisce un grave infortunio: Maldini e Massara si focalizzeranno sugli altri obiettivi

Un infortunio che potrebbe cambiare le sorti del mercato sulla trequarti per il Milan: Dani Ceballos, stella della Nazionale spagnola ed esubero nella lunga lista di calciatori presenti nella rosa del Real Madrid di Carlo Ancelotti, ha subito un brutto infortunio nel corso dell’allenamento odierno.

Per il centrocampista classe 1996, il cui nome risultava cerchiato in rosso nella schiera degli obiettivi presenti sul taccuino della dirigenza rossonera, si profila un lungo stop, dovuto ad una lesione al peroneo anteriore e peroneo-calcagno.

A questo punto, al netto di una trattativa complicata in partenza per via delle esose richieste delle merengues per privarsi del proprio centrocampista, un eventuale partenza da Madrid, in questa sessione del mercato, pare ormai da escludere.