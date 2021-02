Milan, un bilancio degli acquisti di gennaio: chi convince e chi no

I nuovi acquisti del Milan nel mercato di gennaio hanno avuto in questo mese la possibilità di mettersi in mostra

Il Milan ha messo nella propria rosa elementi importanti a gennaio, i quali in questo primo mese hanno avuto già la possibilità di mettersi in mostra. Ecco un bilancio del rendimento fino ad ora di Tomori, Mandzukic e Meitè.

Il difensore inglese è certamente la nota positiva. Gettato subito nella mischia nel derby di Coppa Italia, ha dato subito garanzie al reparto, senza timore e con grandissima personalità, guadagnandosi in poco tempo la fiducia di tutti a Milanello. Discorso inverso forse per Meitè, apparso un po’ impaurito dal peso della maglia rossonera nelle volte in cui è sceso in campo. Tanti errori in impostazione, il centrocampista francese ha bisogno di scrollarsi di dosso un po’ di tensione. Su Mario Mandzukic pesa inevitabilmente un discorso di condizione fisica, che sicuramente non può essere delle migliori e che non gli sta consentendo di offrire le prestazione che ci si aspettava.