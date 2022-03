Milan, UFFICIALE: Pioli è il coach of the month di marzo

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è stato premiato come miglior tecnico di marzo, dalla Lega Serie A

IL COMUNICATO – Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all’allenatore del Milan Stefano Pioli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan – Bologna, in programma lunedì 4 aprile 2022 alle ore 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 28ª alla 30ª della Serie A TIM 2021/2022.

“Il mese di Marzo ha visto il Milan allenato da Stefano Pioli prendere il comando della classifica grazie a tre successi in tre gare, tra i quali, soprattutto, lo scontro diretto contro il Napoli. Il tecnico rossonero ha saputo creare un gruppo coeso e consapevole, dove gioventù ed esperienza si amalgamano in una squadra solida ed efficace ancora in corsa per la vittoria del campionato di Serie A TIM e della Coppa Italia Frecciarossa”. ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.