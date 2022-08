Milan Udinese, Success: «Vogliamo dare il massimo a San Siro». Le dichiarazioni dell’attaccante friulano in vista del match

Isaac Success parla così del match tra Milan e Udinese che aprirà il campionato di Serie A 2022/23. Le dichiarazioni dell’attaccante nel post partita della gara con il FeralpiSalò di Coppa Italia.

«Sarà una lunga settimana per noi, giocheremo contro i campioni in carica, ma questa partita ci aiuta a migliorare. La preparazione comincerà da lunedì, parleremo col coach in vista della gara. Vedo grande fiducia nella squadra, la vittoria di oggi ci stimola a dare il massimo a San Siro, notoriamente uno stadio difficile, ma sarà un match da 50 e 50. Vogliamo fare la nostra partita.»