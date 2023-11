Il Milan sabato sera scenderà in campo contro l’Udinese. In vista del match Pioli non ha ancora sciolto i dubbi. Ballottaggio a centrocampo

Dubbi a centrocampo. Il Milan sabato sera scenderà in campo contro l’Udinese. In vista del match Pioli non ha ancora sciolto i dubbi. Ballottaggio nel ruolo di play:

come riportato da Sky Sport è corsa a due per una maglia da titolare tra Adli e Krunic.