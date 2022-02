Milan Udinese, Pioli raggiunge il record di Zaccheroni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rimane l’amarezza per il pareggio di ieri tra Milan e Udinese, Stefano Pioli, però, può fare un mezzo sorriso, per aver raggiunto un record di Alberto Zaccheroni. Come riporta il sito del Milan:

«Prima di Stefano Pioli, l’ultimo allenatore che è rimasto imbattuto in tutte le sue prime cinque panchine con il Milan contro l’Udinese in Serie A è stato Alberto Zaccheroni, tra il 1998 e il 2000».