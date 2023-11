Milan Udinese, la moviola dei giornali: «Contatto troppo sotto soglia per far scattare il rigore». Tutti i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui casi da moviola della sfida di ieri sera tra Milan e Udinese.

Secondo il quotidiano «L’episodio clou è quello che porta al calcio di rigore per l’Udinese trasformato da Pereyra. Il contatto è troppo sotto soglia per far scattare un rigore. Il Var Abbattista non richiama Sacchi. Manca un giallo a Tomori poi per protesta plateale»