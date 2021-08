Milan, altra vittoria in trasferta: nessuno ha fatto meglio nei top campionati

Milan, altra vittoria in trasferta: nessuno ha fatto meglio dei rossoneri nei top 5 campionati europei. Ecco i dati della statistica

La vittoria del Milan di ieri sera al Marassi contro la Sampdoria, maturata per 0-1, non è stata soltanto l’occasione per iniziare la nuova stagione con 3 punti, bensì anche per registrare una vera e propria statistica di tutto rispetto.

Nessuna squadra ha vinto più gare esterne dei rossoneri nel 2021 nei top 5 campionati europei: 11, al pari di Manchester City e Barcellona. Un dato che parla chiaro, e a cui i ragazzi di Pioli vogliono sicuramente dare continuità.