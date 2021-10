Milan Torino, Ivan Juric cambia in difesa all’intervallo inserendo l’ex di turno Ricardo Rodriguez al posto di Buongiorno

Ivan Juric cambia in difesa all’intervallo del match tra Milan e Torino. L’allenatore granata inserisce l’ex di turno Ricardo Rodriguez al posto di Buongiorno. Per il terzino svizzero 2 anni in rossonero con 74 presenze ed 1 gol tra il 2017 ed il 2019.

