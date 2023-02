Verso Milan Torino, Ibrahimovic torna in gruppo: verso la convocazione. Le due reti in partitella, ma non solo

Il Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic: il centroavanti svedese va verso la convocazione per la partita dei rossoneri contro il Torino, in programma venerdì sera.

Un ritorno con la squadra in campo dopo il ritorno negli allenamenti. Non sempre il rossonero sarà con i suoi compagni a Milanello, ma sarà presente comunque: a pesare non sono i due gol in partitella, quanto la sua presenza in quest’ultima. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.