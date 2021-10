Il Milan si dimostra camaleontico: col Torino vittoria di Corto Muso

Il Milan è riuscito a portare a casa tre punti pesantissimi al termine di una gara molto sofferta contro il Torino: Pioli di corto muso

Il Milan si mantiene in vetta alla classifica grazie alla vittoria per uno a zero contro il Torino nell’anticipo di ieri sera a San Siro. Una gara spigolosa e dura, certamente non spettacolare, come sempre sono quelle contro le squadre di Ivan Juric. I rossoneri sono passati in vantaggio con un goal di Giroud (il quarto in sei partite) su un’azione d’angolo e attorno alla rete del francese hanno costruito il fortino a difesa del preziosissimo vantaggio.

Una partita sicuramente poco affascinante per gli esteti del calcio, i cosiddetti giochisti, nell’eterna diatriba tra chi pretende di poter dominare per tutti i 90 minuti e chi invece sa adattarsi ai momenti della stagione. Il Milan visto col Torino si è dimostrato ancora una volta maturo, capace di compiere la missione con una filosofia tanto cara a Max Allegri, quella del corto muso. Un successo che dimostra ancora una volta la crescita esponenziale del gruppo di Pioli: vincere certe sfide nella passata stagione sarebbe stato semplicemente utopico.

Giroud e compagni, in emergenza infortuni ormai da parecchie settimane, sembrano aver fatto quel terribile scatto mentale che serve per arrivare a vincere qualcosa di importante. Sfangare con questo cinismo i 90 minuti di San Siro col Toro è un chiaro messaggio al campionato: noi ci siamo. La sfida di Pioli ora sarà quello di svuotare l’infermeria per permettersi più rotazioni soprattutto nel reparto offensivo (Leao è sembrato stanco anche se generoso) e per giocarsi tutte le fiche possibili. La sfida con la Roma si preannuncia affascinante e potrebbe permettere al Milan di dare un altro colpo importante alla classifica prima del derby del prossimo 7 novembre. A Milanello tutti sono convinti che questo sia veramente l’anno buono.