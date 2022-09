Milan, Tonali rinnova fino al 2027: i suoi numeri in rossonero

Sandro Tonali ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2027. I suoi numeri in rossonero

Sandro Tonali rinnova il suo contratto con il Milan. Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale del club in merito al prolungamento del classe ’00 fino al 2027. Arrivato nell’estate 2020 dal Brescia in prestito con diritto di riscatto, è cresciuto di stagione in stagione diventando un pilastro nella squadra di Pioli.

In totale in rossonero ha collezionato 87 presenze, di cui 65 da titolare, fra tutte le competizioni, siglando 5 gol e 4 assist.