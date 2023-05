Milan, Tonali sempre più leader: i numeri lo dimostrano! Il centrocampista vuole crescere con i rossoneri e punta la Nazionale

Sandro Tonali è leader di questo Milan. Lo dimostrano le prestazioni che ha messo in campo, ma non solo: i numeri dicono che la squadra di Pioli ha bisogno del centrocampista azzurro, che cerca la sua conferma anche con l’Italia di Mancini.

Se tutto andrà secondo le premesse, Tonali raggiungerà i 4000 minuti in campo con il Milan. Un motore che è sempre girato e che si è inceppato in rarissime occasioni. Ha le stesse presenze in campo di Leao (46 stagionali), ma il portoghese ha 500 minuti in meno. In più, i rossoneri non hanno mai vinto quando lui era assente o quando è subentrato. Lo scrive Corriere dello Sport.