Milan Tonali: il centrocampista premiato dai rossoneri. Il motivo

Sandro Tonali è uno delle sorprese più piacevoli di questo Milan d’inizio stagione. Il centrocampista è stato premiato dal club. Il motivo

Ancora lodi per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, dopo una stagione difficile in rossonero, ha preso in mano le redini del centrocampo del diavolo, risultando decisivo nella maggior parte delle sfide in questo avvio di stagione.

Questa crescita costante gli è valsa il premio di miglior rossonero di settembre. Il Milan infatti, attraverso il proprio profilo Twitter, ha omaggiato il centrocampista lodigiano.