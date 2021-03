Milan, Tomori è granitico: Maldini costretto a pensare al riscatto

Le prestazioni di Fikayo Tomori sono state fin da subito di livello altissimo: a queste condizioni Maldini è costretto a valutare il riscatto

Era veramente difficilmente pronosticabile che, provenendo da un campionato differente come la Premier League, Fikayo Tomori potesse adattarsi con questa velocità e naturalezza alla dimensione Milan. E invece è successo proprio questo. Il difensore di proprietà del Chelsea si è immediatamente imposto a suon di prestazioni eccellenti: grandissima abilità di marcatura, ottime doti in pressing e anticipo e chiusure sempre puntuali.

Anche nel match di ieri sera contro il Manchester United, il numero 23 rossoneri si è confermato tra i migliori in campo. Acquistato durante il mercato di gennaio quasi per tappare i buchi difensivi, adesso Maldini e Massara sono obbligati a prendere in seria considerazione il suo riscatto. 28 milioni di euro è la cifra richiesta dal club londinese per privarsi di Tomori. Tanti soldi, per carità, ma se queste sono le premesse negli uffici di via Aldo Rossi siamo sicuri si stia valutando concretamente l’ipotesi.