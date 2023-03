Milan, Tomori delude: da leader della difesa ai tanti errori. Diventato discontinuo, l’inglese non è quello dello scorso anno

In un Milan in crisi, sono diversi i giocatori che sono calati di rendimento: a spiccare, in questo senso, è Fikayo Tomori. Sono diversi gli errori gravi commessi dall’inglese.

Sono tanti e sono pesanti: durante la Supercoppa contro l’Inter, due volte contro il Chelsea, nella gara di andata di Serie A contro il Napoli. Nato come leader della difesa, ora delude e soprattutto è discontinuo: grande prestazione a Londra, tradisce poi a Udine. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.