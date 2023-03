Milan, Theo Hernandez essenziale: ecco l’evoluzione del francese. Sfida con Di Lorenzo domenica, il numero 19 è una delle chiavi di Pioli

La sfida di campionato tra Napoli e Milan nasconde altre sfide al suo interno: tra queste, c’è quella tra i due terzini, Giovanni Di Lorenzo e Theo Hernandez. Non solo, però, uomini di fascia: è una sfida a chi ‘inventa’ più ruoli nell’arco dei 90 minuti, con Pioli e Spalletti consapevoli che le incursioni verso il centro sono un’arma potente a loro favore.

Theo Hernandez è un giocatore che si è evoluto con il tempo. Pioli ne ha comprese le qualità e ha aggiunto ogni volta dei updates: il movimento senza palla verso il centro, l’incursione con palla a piede, la sovrapposizione con Leao a sinistra. Come Di Lorenzo, anche Theo è essenziale per il Milan: cinque assenze in rossonero, di cui quattro per infortuni e una per squalifica. I rossoneri hanno bisogno del miglior Theo per la vittoria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.