Milan, terza amichevole fissata: si sfida il Vicenza a Milanello

Dopo le gare già fissate contro Novara a Milanello e Monza (San Siro), il Milan ha ufficialmente annunciato la terza amichevole pre-stagione che i rossoneri disputeranno contro il Vicenza mercoledì 9 settembre alle ore 17 nel centro sportivo di Carnago.

In attesa di disputare i preliminari di Europa League, il Milan si cimenterà con squadre di Serie B tra cui, appunto, il Vicenza che nei giorni scorsi ha effettuato un sondaggio per prendere in prestito il giovane centrocampista Brescianini.

Our third pre-season friendly is official: we'll be facing @LRVicenza at Milanello Wednesday 9 at 5 pm CEST 🆚

— AC Milan (@acmilan) August 28, 2020