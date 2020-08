Milan-Monza a San Siro il 5 settembre: Berlusconi sfida i rossoneri

Il 5 settembre il Milan disputerà una partita amichevole contro il Monza alle ore 20:45. Per i rossoneri sarà la seconda uscita stagionale in attesa dell’inizio del campionato (19 settembre, a meno di imprevisti legati all’emergenza sanitaria). Ecco il post pubblicato dal Milan sul proprio canale ufficiale Twitter:

⚽ #MilanMonza friendly match on Saturday 5 September at 8.45 pm: LIVE on our App

📲 https://t.co/k2zluibzhx

⚽ La seconda amichevole della stagione sarà contro l’@ACMonza: LIVE sulla nostra App e @MilanTV (SKY Canale 230 e @DAZN_IT) alle 20.45 di sabato 5 settembre#SempreMilan pic.twitter.com/5IkJctfXoZ

— AC Milan (@acmilan) August 27, 2020