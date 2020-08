MN24 – Brescianini in prestito in Serie B? C’è l’interesse del Vicenza

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il centrocampista rossonero Marco Brescianini interessa al Vicenza

Marco Brescianini rappresenta ad oggi sicuramente uno dei migliori prospetti del vivaio rossonero. Dopo l’esperienza da capitano con la Primavera però è giunto per il giovane centrocampista del Milan il momento di fare uno step in avanti per la carriera. Le parole di oggi del direttore sportivo Massara hanno svelato che il giocatore sarà probabilmente ceduto in prestito in Serie B.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, su Brescianini c’è l’interesse del Vicenza, neo promosso nella serie cadetta. Vedremo nelle prossime settimane se potranno esserci sviluppi concreti.