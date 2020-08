Ufficiale – Sarà Milan-Novara la prima amichevole stagionale: data e orario

Il Milan ha comunicato attraverso un tweet che sarà contro il Novara la prima partita amichevole del pre-season.

La gara avrà luogo a Milanello: calcio d’inizio alle 17.00 di mercoledì 2 settembre. Questo il comunicato del club rossonero: «Sarà #MilanNovara la nostra prima amichevole stagionale: calcio d’inizio alle 17.00 di mercoledì 2 settembre».

📢 First match of the season 📢

We’ll be facing Novara at Milanello next Wednesday at 5pm ⚽

Sarà #MilanNovara la nostra prima amichevole stagionale: calcio d’inizio alle 17.00 di mercoledì 2 settembre ⚽ pic.twitter.com/B0GlzArfbl

— AC Milan (@acmilan) August 25, 2020