Milan, telefonata di Xavi a Kessie: crede sia il nuovo Yaya Touré. Barcellona in pressing sull’ivoriano

Come riporta stamane Mundo Deportivo Xavi, tecnico del Barcellona, avrebbe telefonato direttamente a Franck Kessie per convincerlo a vestire la maglia blaugrana.

Come noto l’allenatore pensa che l’ivoriano del Milan sia perfetto per completare il centrocampo della sua squadra che non ha in rosa un elemento con quelle caratteristiche. Xavi è convinto che Kessie possa diventare il nuovo Yaya Touré.