Milan Suarez, l’agente: «Ci sono due offerte dall’Italia per lui». Le sue dichiarazioni ai microfoni di AS

Marco Kirdemir, agente di Luis Suarez, ha parlato al quotidiano spagnolo ‘AS’ del futuro dell’attaccante accostato al Milan. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Porto offerte a Suarez e dunque sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una è del Monza, da 4 milioni di euro. Poiché il valore della sua immagine è elevato, stipulerebbe un accordo sui diritti e il suo stipendio aumenterebbe».