Al Milan piace, e anche tanto, Upamecano e qualora dovesse arrivare Rangnick sarà guerra serrata con due club inglesi per acquistarlo

In cima alla lista dei target di mercato del Milan non può che non figurare Upamecano, centrale del Lipsia. Se dovesse arrivare in rossonero Rangnick allora si cercherà di far di tutto per portarlo a Milano.

Secondo quanto riporta Bild il Milan però dovrà fare i conti con Liverpool e Manchester United, non proprio due avversari che si fanno problemi a spendere.