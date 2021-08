Striscioni Milan Donnarumma: la reazione di Pioli in conferenza stampa riguardo il messaggio degli ultras appeso ieri a Milanello

Proprio ieri hanno fatto il giro del web gli striscioni appesi dagli ultras del Milan ai cancelli dell’entrata del centro sportivo rossonero di Milanello. Insulti, frasi forti e minacce nei confronti di Gianluigi Donnarumma che, stando a quanto riportato dalla fanpage Il Giornale, hanno messo in imbarazzo anche il club rossonero.

Nessun dirigente ha preso le distanze dall’accaduto, per non rovinare il rapporto con i tifosi, e anche Pioli ha deciso di non rispondere a domande a riguardo in conferenza stampa.