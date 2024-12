Milan Stella Rossa, i precedenti sorridono ai rossoneri! Dato da non credere, la statistica non mente

Milan Stella Rossa, i rossoneri possono sorridere rileggendo i precedenti contro i club serbi: dato da non credere

Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è un’importante statistica che fa felice il Milan in vista della gara di questa sera contro la Stella Rossa.

Il Milan ha affrontato la Stella Rossa in sei precedenti occasioni in Europa, rimanendo imbattuto in ciascuna di queste (2V, 4N). Incluse le qualificazioni, l’unica squadra che ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai perdere è lo Sparta Praga (otto).

