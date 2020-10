Milan-Spezia: ultime e probabili formazioni del match di domenica valido per la terza giornata di campionato

MILAN – Mister Pioli dovrà fare i conti con una rosa spremuta all’osso dopo la folle notte europea di Vila do Conde e con un ampio numero di infortunati/indisponibili, tra i quali spiccano ancora Romagnoli, Ibrahimovic e Rebic. Solite scelte obbligate in difesa, con la conferma della linea composta da Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez. In mediana Tonali potrebbe prendere il posto di uno tra Kessie e Bennacer. In attacco spazio a diversi ballottaggi. Trequartista sarà con ogni probabilità Calhanoglu, mentre sulle fasce Castillejo, Saelemaekers, Diaz e Leao si giocano i due posti da titolare. Davanti, unica punta, dovrebbe esserci Colombo.

SPEZIA – Qualche assenza pesante anche per i liguri. Zoet si è infortunato mercoledì sera, Rafael è pronto a sostituirlo. In difesa mancherà per squalifica Terzi, al suo posto giocherà Erlic. A centrocampo possibile titolarità per Pobega, pronto ad affrontare il suo Milan. Davanti Galabinov sarà affiancato da Verde e Gyasi.

PROBAILE FORMAZIONE MILAN 84-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3) – Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.