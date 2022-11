Milan Spezia: Kiwior sotto osservazione, il prezzo lievita

Jakub Kiwior osservato speciale nello Spezia per il match contro il Milan. Il difensore polacco è un obiettivo dei rossoneri

Il Milan guarderà con interesse a Jakub Kiwior, difensore dello Spezia che questa sera sfiderà i rossoneri a San Siro. Maldini e Massara lo hanno messo nel mirino dalla scorsa estate quando, a margine delle operazioni che hanno portato Caldara e Daniel Maldini in Liguria, c’era stata una chiacchierata interlocutoria.

Quella di stasera sarà un’altra occasione per fare il punto della situazione e mettere le basi per una futura trattativa. Come riportato da Tuttosport però, anche altri club europei hanno messo il mirino sul classe ’00 e intanto il prezzo lievita. La valutazione si sta avvicinando sempre di più ai 30 milioni di euro.