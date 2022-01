Milan, sondaggio del Torino per Pellegri: l’agente in sede

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Torino ha chiesto informazioni per Pietro Pellegri, attaccante del Milan in prestito dal Monaco. Le ultime

Interesse del Torino per Pietro Pellegri. L’attaccante classe ’01 sta trovando poco spazio al Milan e valuta una possibile uscita a gennaio. Questa mattina c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore in sede. Su di lui anche Genoa e Bologna.

Il club, secondo quanto riportato da Daniele Longo, potrebbe chiedere un riscatto anticipato dal Monaco, per poi girare il ragazzo in prestito per 6 mesi.