Milan, Social: Le foto dell’allenamento pomeridiano. Subito testa al Torino

Il Milan ha pubblicato le foto dell’allenamento pomeridiano dei rossoneri. Stefano Pioli ha subito iniziato a preparare la gara con il Torino

Non c’è pausa per il Milan. Una grande prestazione quella di ieri sera contro la Juventus in Coppa Italia, ma non c’è tempo di fermarsi e pensare, lunedì c’è già il Torino. I granata non hanno mai vinto nel 2020 e rischiano di entrare nella zona calda per la retrocessione. Il Milan deve rispondere all’Atalanta che in campionato ha guadagnato 3 punti la scorso giornata dopo che i rossoneri hanno perso il derby.

Nessuna pausa quindi e oggi pomeriggio la squadra si è allenata e Stefano Pioli si è già messo al lavoro per preparare la meglio la gara contro il Torino. Su Twitter il Milan ha postato le fotografie dell’allenamento pomeridiano.