Milan Slavia Praga: primo confronto tra i due club. Le statistiche pre-partita in vista dell’andata degli ottavi di finale di Europa League

Alle ore 21 a San Siro andrà in scena il primo confronto in gare ufficiali tra Milan e Slavia Praga, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Per trovare delle sfide contro lo Slavia bisogna andare a guardare delle sfide amichevoli e ci sono due precedenti, risalenti al 1928 e al 1931. Il 6 gennaio 1928, il club rossonero fu sconfitto per 5-1, mentre il giorno di Capodanno del 1931 il Milan si impose per 3-1. Inoltre, la formazione ceca arriva da due derby giocati in pochi giorni, contro lo Sparta: uno di coppa, perso 3-2 ai supplementari, dopo essere stati avanti per 2-0, e uno pareggiato per 0-0.