Kjaer: «Spero nel rinnovo, è qui che voglio finire. Sul futuro…». Il difensore danese vede ancora una lunga carriera davanti a sè

Intervistato dai media danesi a Milanello, il difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato prima della sfida di Champions contro l’Inter. Ecco le sue parole:

CONVINCERE A RESTARE – «Cosa influenzerebbe il Milan? Il lavoro che svolgo ogni giorno e le partite: quanto giochi bene vale, perché sull’atteggiamento non credo ci siano dubbi. Ho dato prova di essere professionale e di tenerci a questa maglia ci tengo»

IL FUTURO – «Non vedo perché dovrei smettere nel prossimo futuro. Sto bene, fisicamente e mentalmente e posso ancora migliorare. A 34 anni non è vero che si è vecchi. È solo nella tua testa. Quindi ho ancora molti anni nel calcio. Anche al massimo livello, quindi non ho intenzione di smettere presto»

IL RINNOVO – «Sì, lo spero. Ci sono due parti, un allenatore e molte cose che entrano in gioco. Ma sicuramente farò la mia parte. È qui che voglio finire, è il club in cui ho sempre sognato di finire. Quindi spero anch’io di finire qui, ma non a breve»