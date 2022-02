Milan, si stringe per il rinnovo di Kalulu: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il mercato di gennaio, la priorità a Casa Milan è diventata quella di sbrogliare la matassa dei rinnovi di contratto, tra cui quello di Pierre Kalulu.

Con le sue prestazioni, il giovane difensore francese ha convinto mister Pioli e la dirigenza che ora cerca di chiudere la questione rinnovo. L’intenzione è quella di allungare di un anno la scadenza, dal 2025 al 2026, e a adeguare l’ingaggio del calciatore per metterlo in linea alle prestazioni espresse in campo.