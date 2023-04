Milan, ecco il programma del settore giovanile di oggi. In campo c’è la Primavera contro il Torino, ma non solo

Ecco il programma del settore giovanile del Milan di oggi sabato 15 aprile, come riportato da acmilan.com:

UNDER 16: 9ª giornata di ritorno, Südtirol-Milan, ore 10.00 – “Maso Ronco”, Appiano sulla strada del vino (Bolzano)

UNDER 13: recupero, Sangiuliano City-Milan, ore 13.00 – Via Risorgimento 22, San Giuliano Milanese (Milano)

UNDER 10: 7ª giornata, Enotria-Milan, ore 14.00 – CS Enotria, Milano

PRIMAVERA: 10ª giornata di ritorno, Milan-Torino, ore 15.00 – PUMA House of Football

UNDER 12: 7ª giornata, Milan-Baggese, ore 15.00 – PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno (fase interregionale), Cesena-Milan, ore 15.00 – Campo Vecchio Comunale, Savignano (Forlì-Cesena)

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, Assago-Milan, ore 16.40 – Comunale, Assago (Milano)

UNDER 11: 7ª giornata, Rhodense-Milan, ore 17.00 – Comunale, Rho (Milano)