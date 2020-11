Milan, senza Ibra per togliere ogni dubbio: un’altra grande occasione di dimostrare la totale indipendenza dal campione svedese

Milan, senza Ibra per togliere ogni dubbio: un’altra grande occasione di dimostrare la totale indipendenza dal campione svedese, utile ma non indispensabile. Questa è una regola che da sempre vale per tutti ed una squadra che si rispetti deve mantenere la stessa linea anche quando ti viene a mancare momentaneamente l’uomo più rappresentativo. Crollare adesso significherebbe dare adito e credito a tutti gli scettici, a tutti quelli del: “Te l’avevo detto”.

MENTALITÀ- Non è la prima volta che il Milan quest’anno si trova senza Ibra, è già successo, l’estate scorsa durante lo stop causato dall’infortunio al polpaccio e poi durante questa stagione causa Covid. In entrambe le situazioni la squadra se l’è cavata egregiamente, ora dovrà fare lo stesso per chiudere una volta per tutte i conti con chi spera nel contrario.

METTERLO IN CONTO- Purtroppo queste sono situazioni che potrebbero ripetersi nel tempo, data l’età di Ibra, per questo motivo il Milan continua a studiare un piano per gennaio, che possa portare un vice degno del suo nome. Al momento c’è Rebic tra i presenti ma per il futuro si fanno anche altri nomi, come quelli Di Giroud o addirittura Mandzukic, anche se per quest’ultimo non ci sarebbe ancora i contatti necessari.