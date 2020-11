Tuttosport, Milan serve una punta: Giroud è la prima scelta ma attenzione anche a tutte le altre possibilità del mercato rossonero di gennaio

PRIMA SCELTA- “Milan serve una punta: Giroud è la prima scelta”. Titola così il quotidiano piemontese a pag. 21, poi prosegue: “Mandzukic resta sospeso. Piacciono anche Jovic e Mariano Diaz”. E ancora: “Lo stop di Ibrahimovic impone al Milan di riflettere se tornare sul mercato a gennaio”.

PRESTO VIA DAL CHELSEA- Come riporta il quotidiano, Mandzukic sarebbe uno svincolato di lusso ma ancora nessuna richiesta da parte del Milan, mentre per quanto riguarda Giroud, trentaquattrenne, via dal Chelsea probabilmente già a gennaio, con il procuratore che spinge con i club di Serie A.