Milan, senti Szoboszlai: «Non so dove giocherò l’anno prossimo»

Il centrocampista ungherese afferma di non aver ancora le idee chiare riguardo al suo futuro e che non ha alcuna fretta di decidere

Esce alla scoperto Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo, da tempo indicato come primo rinforzo voluto da Ralf Rangnick in quello che diventerà il suo Milan.

Intervistato dal quotidiano ungherese Nemzeti Sport, Szoboszlai ha dichiarato: «Leggo tanti articoli, ma ho voluto riposare questa settimana e non avere a che fare con le ipotesi sul mio futuro. Per ora non ci penso, non so dove giocherò l’anno prossimo». Ad aggiungere mistero ci pensa anche l’agente del calciatore, Esterhazy: «Il mercato si aprirà a settembre, quindi non c’è fretta. Sebbene sia nell’interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla, vogliamo prendere la decisione migliore».