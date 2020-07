Milan, senti Stefano Borghi: «Emerson Royal estremamente interessante»

Il noto telecronista, grande esperto di calcio spagnolo e sudamericano consiglia al Milan l’acquisto del terzino in forza al Betis Siviglia

Dopo la visita a Casa Milan del suo procuratore la scorsa settimana, il nome di Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito al Betis Siviglia è accostato con sempre maggior insistenza al Milan per la prossima stagione.

Stefano Borghi, ‘voce’ italiana de La Liga e del futbol sudamericano, sul proprio canale Youtube, ha tracciato un profilo del terzino destro brasiliano, consigliandone vivamente l’acquisto: «E’ un calciatore che è cresciuto tantissimo in questa stagione; è il classico terzino brasiliano che spinge molto e ha qualche lacuna in fase difensiva. Come profilo ricorda per certi versi Theo Hernandez anche se ha meno fisicità e più sensibilità tecnica. E’ un profilo estremamente interessante per il Milan».