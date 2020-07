Milan, senti Stefano Borghi: «Calhanoglu vero leader tecnico»

Il noto telecronista ha commentato l’ennesima ottima prestazione di Calhanoglu e la centralità che sta sempre più assumendo nel gioco di Pioli

Contro il Parma, Hakan Calhanoglu ha offerto un’altra grande prestazione che pongono il turco come vero fulcro tecnico del Milan di Stefano Pioli.

A pensarla così, c’è anche il telecronista di DAZN Stefano Borghi che, sul proprio canale Youtube ha così commentato la prestazione di Calhanoglu: «Un gol e due assist; Calhanoglu è il vero leader tecnico del Milan. Credo che anche lui si sia aiutato da solo, nel senso che ha capito come focalizzarsi e come avere la giusta mentalità. Penso che il legame stretto con Ibrahimovic abbia qualcosa a che vedere con questo aspetto. Sul piano tecnico, questo è il suo ruolo, queste sono le condizioni in cui si esprime al meglio e infatti in tutte le partite fa gol, fa assist, è sempre decisivo e fa giocare bene la squadra».