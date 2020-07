Milan, senti Paolo Condò: «Pioli come Zoff e Heynckes»

Il tecnico rossonero lascerà in eredità a Rangnick una squadra che gioca bene e ottiene risultati; nella storia due illustri precedenti

In un editoriale a firma Paolo Condò apparso sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si fa riferimento al destino di Stefano Pioli ed alla pesante eredità che lascerà in dote al suo successore sulla panchina del Milan, ‘Der Professor’ Ralf Rangnick.

Paolo Condò ha poi fatto un raffronto con due casi illustri molto simili, uno italiano, l’altro tedesco: nel primo caso si deve tornare al 1990 e alla Juventus, quando Dino Zoff fu scelto come traghettatore già sapendo che l’anno successivo sarebbe arrivato Gigi Maifredi. I risultati furono disastrosi, si passò da una Coppa Italia e una Coppa Uefa vinta con Zoff al nulla assoluto di Maifredi. Spostandoci in Germania, l’analogia è più recente; era il 2013 e Jupp Heynckes già sapeva che avrebbe dovuto lasciare la squadra nelle mani di Pep Guardiola ma questo non gli impedì di vincere la Champions League, cosa che Guardiola non fu in grado di ripetere.