Milan, senti mister Bradley: «Sappiamo che sono un top team ma…»

Il tecnico degli irlandesi, pur riconoscendo lo spessore del Milan, è convinto che la sua squadra possa creare dei problemi ai rossoneri

«Dobbiamo essere pronti per cercare di colpirli con le nostre qualità, sappiamo che sarà difficile, sappiamo che il Milan ha dei calciatori molto talentuosi, sappiamo che è un top team ma pensiamo di poter creare loro dei problemi», parole di Stephen Bradley, tecnico dello Shamrock Rovers riportate da The Irish Times.

Il tecnico irlandese, per la sfida di questa sera, ritiene che la sua squadra possa in qualche modo dare del filo da torcere al Milan, così come conferma anche il centrocampista Jack Byrne che punta a sovvertire il pronostico: «Non va mai a finire come dovrebbe andare sulla carta».