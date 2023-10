Milan, si accelera per la seconda squadra! I dettagli e i primi ostacoli

Milan, si accelera per la seconda squadra! I primi ostacoli per quanto riguarda l’iscrizione e l’inserimento nei gironi

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, il Milan sta accelerando per avere la sua seconda squadra. I contatti sono in fase avanzata, ma insorgono già le prime problematiche per quanto riguarda iscrizione e inserimento della seconda squadra rossonera.

Il Milan non può essere inserito nel girone di Atalanta o Juventus, escludendo girone A o B. Dovrà essere inserito in quello C, cioè quello delle squadre del sud, con il risultato che saranno sempre trasferte lunghe. «Attualmente, poi, il Milan dovrebbe versare un milione e mezzo a fondo perduto per cercare l’iscrizione, ma se non dovesse fallire nessuno non ci sarebbe spazio», prosegue TMW.