Milan, Scaroni sui diritti tv: «L’ideale sarebbe che…». Così il Presidente rossonero sulla questione diritti tv

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è presente, assieme al patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’evento “M&A Summit”. Le parole riportate da TMW sui diritti tv:

DIRITTI TV – «Io concordo che l’ideale sarebbe non vendere un bel niente, ma che fossimo noi a gestire i nostri clienti. La Lega Calcio per decenni dava i diritti televisivi ad un signore che si occupava di tutto, quindi all’interno della Lega non c’è questa competenza… Per ragioni storiche e logiche, la Lega ha una governance talmente complicata che non è facile capire come intervenire su questi temi. Nemmeno io son qui che sogno l’ingresso dei fondi… Ogni tanto mi auguro che l’ingresso di qualche fondo, magari con un prestito, sia un catalizzatore per farci dare una governance più semplice rispetto a quella con cui conviviamo da tanti anni»