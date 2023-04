Milan, Scamacca: rossoneri in agguato, ma ecco chi è in pole! Le due milanesi osservano, ma la Juve sembra in vantaggio

Gianluca Scamacca non ha trovato fortuna nel suo trasferimento in Inghilterra. Con il West Ham tre gol in Premier League: il ritorno in Serie A sembra sempre più probabile.

La pista più calda è quella in direzione Torino: sarebbe il sostituto di Dusan Vlahovic in caso di partenza. Qualora la Juve faccia un passo indietro, pronte Milan e Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.