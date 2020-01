Milan-Sampdoria LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-Sampdoria live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della diciottesima gara di Serie A

Milan-Sampdoria: diciottesimo match di campionato per i rossoneri, l’undicesimo sotto la gestione Pioli. Riprende il campionato dopo la sosta natalizia e il Diavolo dovrà dimostrare di aver cambiato marcia. La posizione di classifica attualmente ricoperta da Romagnoli e compagni rende difficile sperare in un piazzamento in Europa a fine stagione. Ad infuocare l’ambiente rossonero e a riaccendere le speranze ci ha pensato però Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, con la sua leadership e il suo carisma, proverà a tirare fuori il massimo dai suoi compagni di squadra, risollevando le sorti disastrate del Milan. Milan-Sampdoria live: non è da escludere che già contro i blucerchiati Pioli decida di convocarlo e, perché no, addirittura lanciarlo in campo dal primo minuto.

Milan-Sampdoria, cronaca testuale

Milan-Sampdoria, formazioni ufficiali

Milan-Sampdoria, ultime e probabili formazioni

MILAN – La suggestione Ibra dal primo minuto era fortissima, ma Pioli nella rifinitura ha provato Piatek titolare e dovrebbe essere quindi il polacco a partire dal primo minuto. Linea difensiva confermata, con un unico cambio: sulla fascia destra Calabria torna titolare al posto di Conti. In mediana ad affiancare Bennacer regista saranno Krunic e Bonaventura. Davanti Suso e Calhanoglu agiranno intorno a Piatek, che per il momento è ancora favorito su Ibrahimovic.

SAMPDORIA – Ranieri si affida al classico 4-4-2. Squalificato Caprari, in attacco giocheranno Quagliarella e Gabbiadini. Ali di centrocampo saranno Linetty e Ramirez, mentre in mediana agiranno Vieira ed Thorsby. Quest’ultimo è in ballottaggio con Ekdal. La retroguardia invece vedrà titolari Bereszynski, Colley, Chabot e Murru.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Ramirez, Vieira, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Milan-Sampdoria, i precedenti con Massa

Sarà Davide Massa di Imperia l’arbitro designato a dirigere la gara tra Milan e Sampdoria di lunedì 6 gennaio a San Siro. I precedenti con l’arbitro ligure vedono il Milan in vantaggio sulla Sampdoria: i rossoneri, infatti, pur vantando meno incroci ufficiali (10), hanno racimolato 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. I blucerchiati, invece, nei 13 incontri con Massa sono stati battuti per per 4 volte e sono usciti vincitori solo in 2 casi (le gare casalinghe della scorsa stagione contro Udinese e Napoli). 7 i pareggi verificatisi.