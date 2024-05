Fonseca Milan, Padovan lo boccia: «Non so come venga in mente ai rossoneri, vi spiego perché non è adatto»

Il noto giornalista Giancarlo Padovan si è espresso così in merito all’accostamento di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Giancarlo Padovan ha detto la sua su Paulo Fonseca, bocciando il tecnico come possibile nuovo allenatore del Milan.

PAROLE – «Fonseca non mi sembra un allenatore da Milan perché ha fallito alla Roma. Non so neanche come gli venga in mente. Conceicao ha fatto bene, gioca un buon calcio, è straniero e conosce il calcio italiano ed è un vantaggio. Non è comunque un nome che scalda la piazza, l’unico nome in questo senso era Antonio Conte ma non c’è possibilità e volontà economica. Né l’uno, né l’altro dei due nomi che mi hai fatto mi sembrano persuasivi».