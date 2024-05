Panchina Milan, nulla è escluso! Conceicao, Fonseca e Thiago Motta: la SITUAZIONE. Sono giorni di riflessione per i dirigenti

Risolvere la questione relativa al prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Milan rimane l’urgenza per il Diavolo. Sono giorni di riflessione per i dirigenti rossoneri, che sono ancora a lavoro per decidere chi prenderà il posto di Stefano Pioli. A fare il punto sulla situazione è Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport.

LA SITUAZIONE – «Teniamo Conceicao e Fonseca sullo stesso livello. Non credo che uno sia il piano B dell’altro. Nulla è escluso, mancano settimane alla fine del campionato. Thiago Motta non è ancora l’allenatore della Juve nonostante abbia un’intesa di massima con i bianconeri. Siamo in una fase di studio. Credo che i dirigenti stiano lavorando anche in questo momento in Casa Milan. Ultime settimane pesanti per tutto l’ambiente, avvertita anche in società».