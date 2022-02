Giampaolo: «Milan? Conosciamo le qualità e i pochi difetti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Milan. Le sue parole:

PARTITA – «E’ una partita importante per entrambe le squadre, anche se abbiamo due obiettivi diversi. Sono tre punti in palio, che ci possono aiutare a raggiungere il nostro obiettivo finale».

MILAN – «Il MIlan è una squadra forte, con consapevolezza e in grado di attaccare in un modo e difendere in un altro. Lotterà per lo scudetto e dopo gli ultimi risultati ha anche più autostima. Conosciamo le loro qualità e i pochi difetti. Noi dobbiamo fare la nostra gara».

