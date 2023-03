Milan Salernitana, la moviola: l’analisi degli episodi chiave. Dal fallo su Bennacer al contatto Coulibaly-Theo, ecco le valutazioni

La moviola di Milan Salernitana riguarda soprattutto l’episodio di Bennacer: La Penna indica il dischetto, ma dopo essere chiamato al Var cambia idea e toglie il rigore ai rossoneri.

Per il Corriere dello Sport decisione corretta, perché lo sbilanciamento non è tale da rigore (voto 6). Stessa valutazione fatta da La Gazzetta dello Sport, che però considera il contatto tra Coulibaly e Theo Hernandez da rigore, non essendo “light” come considerato dal fischietto del match (voto 5).