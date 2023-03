Milan Salernitana, Maignan «alla Baresi»: i voti dei quotidiani. Promosso a pieni voti per gli interventi del match

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Mike Maignan dopo il pari di Milan Salernitana:

La Gazzetta dello Sport: 7 – «Altro che portiere: la chiusura su Dia fuori area è alla Baresi. Parate assortite su Candreva e Piatek»

Corriere dello Sport: 7 – «Un intervento da vero fenomeno. Esce in tackle su Dia diretto a rete in velocità, decisivo per il Milan»

Tuttosport: 7 – «Quando serve lui risponde sempre presente: chiedere a Dia e Piatek per referenze»